POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Kiosk +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Mittwoch, 01. November 2023, gegen 16:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Mann aus Belarus mit einem Sattelzug die Bundesstraße in Richtung Brake. Zwischen Blexen und der Burhaver Straße bremste er sein Gespann wegen eines querenden Tieres ab. ...

