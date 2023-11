Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Beschuldigter ist zur Festnahme ausgeschrieben und greift Polizeibeamten an

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei kontrollierten am Mittwoch, 01. November 2023, einen jungen Mann, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Er griff einen der Beamten an und verletzte diesen leicht.

Der junge Delmenhorster befuhr gegen 12:35 Uhr mit einem Motorroller den Stadtbereich von Delmenhorst und sollte gestoppt werden, weil am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Er flüchtete mit dem Roller in die Parkstraße und setzte die Flucht von hier zu Fuß fort. Nachdem er durch den Scheunebergkanal geflohen war, versteckte er sich zunächst auf einem Grundstück in der Moltkestraße und rannte von dort zurück in Richtung Parkplatz "Am Vorwerk". Hier stoppte ihn ein Beamter. Zur Unterbindung der Flucht sollten Handfesseln angelegt werden. Gegen diese Maßnahme leistete der junge Delmenhorster massiven Widerstand, schlug um sich und verletzte den festnehmenden Beamten leicht. Die Fixierung war trotzdem erfolgreich.

Der 21-jährige Delmenhorster war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der von ihm genutzte Roller war weder zugelassen, noch versichert oder versteuert. Es bestand zudem der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben könnte. Auf dem Weg zur Dienststelle, wo die Entnahme einer Blutprobe erfolgte, gab er Beleidigungen von sich. Da der 21-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war, erfolgte zum Abschluss der Maßnahmen der Transport in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell