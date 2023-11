Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mit entwendetem E-Scooter verkehrswidrig verhalten

Delmenhorst (ots)

Wegen verkehrswidrigen Verhaltens kontrollierten Beamte der Polizei am Mittwoch, 01. November 2023, den Fahrer eines E-Scooters. Die Überprüfung ergab, dass der von ihm genutzte E-Scooter entwendet war.

Die Beamten befuhren gegen 17:20 Uhr die Schönemoorer Straße in Richtung Heide. In Höhe der Friedensstraße fuhr ein junger Mann mit einem unbeleuchteten E-Scooter auf der falschen Seite des Radweges. Am Scooter waren außerdem keine Versicherungskennzeichen angebracht. Auf sein Fehlverhalten und die nicht vorhandenen Kennzeichen angesprochen, machte der 21-jährige Delmenhorster lediglich unglaubwürdige Angaben. Schließlich räumte er ein, den E-Scooter im September 2023 am Bahnhof in Delmenhorst entwendet zu haben.

Gegen den 21-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein und stellten den E-Scooter sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell