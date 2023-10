LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Motorrad

Saalfeld (ots) - In der Nacht zum Freitag versuchten unbekannte Täter in Bad Blankenburg einen Schuppen für Mülltonnen auzubrechen. Die Täter wollten an mehreren Stellen das Blech des Schuppens aufbiegen und sich so Zutritt verschaffen, was jedoch nicht gelang. In den Schuppen befinden sich nur Mülltonen und leere Kartons. Der Sachschaden ist überschaubar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: ...

mehr