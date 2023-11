Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Landhandel in Colnrade +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind in ein Kraftfutterwerk und Landhandel in Colnrade eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinwiese von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 30. Oktober 2023, 22:45 Uhr, bis Mittwoch, 01. November 2023, 06:40 Uhr, wurden Türen von Lagerhallen in der Austener Straße aufgehebelt und Elektrogeräte entwendet. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

