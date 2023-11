Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Flüchtlingsunterkunft in Brake mit volksverhetzenden Parolen beschmiert +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben die Flüchtlingsunterkunft in Brake mit volksverhetzenden Parolen beschmiert. Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Dabei bemalten die Täterinnen oder Täter die Fassade der Unterkunft in der Straße "am Stadion" in der Zeit von Montag, 30. Oktober 2023, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 31. Oktober 2023, 11:00 Uhr, mit fremdenfeindlichen Inhalten.

Wer im angegebenen Zeitraum Personen in der Nähe der zurzeit leerstehenden Unterkunft gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

