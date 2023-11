Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Dienstag, 31. Oktober 2023, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 71-Jährige aus Olpe mit einem Kleintransporter die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und verließ diese an der Anschlussstelle Wildeshausen-West. Beim Einbiegen auf die Ahlhorner Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 51-Jährigen aus Cloppenburg, der die Ahlhorner Straße in Richtung Wildeshausen befuhr. Er wich mit seinem Wohnmobil nach links in den Gegenverkehr aus, um einen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zu verhindern. Zu diesem kam es trotzdem, weil die 71-Jährige nach links abbog, um direkt wieder auf die Autobahn 1 aufzufahren.

Der 51-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell