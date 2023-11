Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Visbek/Vechta/Wildeshausen - Erfolg: Polizei nimmt tatverdächtigen Räuber fest

Delmenhorst (ots)

Bezüge:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5636025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5626890 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5627625

In den zurückliegenden Wochen kam es zu Raubtaten in Visbek und Wildeshausen sowie zu einer Nötigung mit Körperverletzung in Vechta. Hier ergaben sich nach intensiven Ermittlungen Tatzusammenhänge. Nachdem dann am 29. Oktober 2023 Polizeibeamte in Visbek einen 26-jährigen Fußgänger, wohnhaft in Visbek, kontrollierten, erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann für die zurückliegenden drei Taten verantwortlich sein könnte.

Am 30. Oktober 2023, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss durch einen Richter erlassen. Der Beschluss wurde noch am selben Tag umgesetzt. Es wurden weitere Beweismittel aufgefunden, u.a. das Fluchtfahrrad. Anschließend wurde der Mannvorläufig festgenommen und am 31. Oktober 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einer Richterin am Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

