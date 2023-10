POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Raub auf Spielothek +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 14. Oktober 2023, circa 17:00 Uhr, bis Sonntag, 15. Oktober 2023, circa 10:00 Uhr, kam es in Lemwerder in der Industriestraße zu einem Diebstahl von festmontierten Rädern eines geparkten BMW M4. Der Pkw BMW, welcher bereits seit einem längeren Zeitraum auf dem Parkplatz in der Industriestraße stand, wurde in der Tatzeit ...

mehr