Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Vermehrte Entwendungen von Geldbörsen +++ Warnung vor Taschendieben +++ Schützende Tipps

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 14.Oktober 2023, kam es im Zeitraum von circa 11:00 Uhr bis etwa 13:00 Uhr im Landkreis Oldenburg vermehrt zu sogenannten Taschendiebstählen.

Den zumeist älteren Geschädigten wurde jeweils beim Einkaufen unbemerkt die Geldbörse samt Bargeld und Bankkarten aus der Handtasche, der Jacken- oder hinteren Hosentasche entwendet. Der Verlust der Geldbörse wurde dann in der Regel erst an der Kasse beim Bezahlen bemerkt.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei insbesondere in Geschäften oder auf Märkten vor Taschendieben. Es wird daher folgendes empfohlen: -Tragen Sie Wertgegenstände eng am Körper und in möglichst verschließbaren Taschen. -Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper oder vor dem Bauch. -Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. -Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihren Wertgegenständen. -Lassen Sie niemals Ihre Tasche samt Wertgegenstände im Einkaufswagen hängen. -Behalten Sie auch beim Beladen des Pkw Ihre Wertsachen im Auge. -Immer öfter haben die Diebe auch ein (sehr) junges Erscheinungsbild.

Sollte es dazugekommen sein, dass die Geldbörse mit Bankkarten abhandengekommen ist, rät die Polizei die Karten unverzüglich unter dem bundesweiten Sperrnotruf 116 116 sperren zu lassen. Anschließend sollte eine Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienststelle erstattet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell