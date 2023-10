Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter, lebensgefährlich verletzter Pkw-Fahrerin

Delmenhorst (ots)

Jade, 15.10.2023, 00:33 Uhr

26349 Jade, Jader Straße, Höhe Kreuzmoorstraße

Am 15.10.2023, gegen 00:33 Uhr, ereignete sich auf der Jader Straße (L862) in Höhe der Kreuzmoorstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Jade befuhr mit ihrem Pkw (BMW) zur Unfallzeit die Jader Straße aus Jaderberg kommend, in Fahrtrichtung "Außendeicher Straße". In Höhe der Unfallstelle kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und geriet in den wasserführenden Straßengraben. Die 25-Jährige wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw sowie an dem Straßenbaum entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die L862 vollgesperrt.

