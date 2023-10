Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Familie aus dem Watt gerettet

Delmenhorst (ots)

26969 Butjadingen, Feldhauser Deich (Sommerdeich)

Am Samstag, 14. Oktober 2023, gegen 12:00 Uhr, kam es im Bereich des Feldhauser Deichs in 26969 Butjadingen zu einem Großeinsatz, bei dem vier Menschen bei auflaufendem Wasser aus dem Watt gerettet werden mussten. Die vierköpfige Familie aus Nordrhein-Westfahlen war am Morgen auf eine Wattwanderung gestartet und kam bei auflaufendem Wasser nicht mehr zurück an Land. Der Notruf konnte durch die Touristen eigenständig abgesetzt werden. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Butjadingen und Stollhamm, die DLRG, der Rettungsdienst mit Rtw und Hubschrauber, sowie die Polizei eingesetzt. Das 8-jährige Mädchen wurde unter Zuhilfenahme des Hubschraubers gerettet. Ihr 12-jähriger Bruder, sowie die Eltern konnten durch ein Boot zurück an Land verbracht werden. Die vier Personen blieben unverletzt.

