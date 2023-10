Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Festnahme möglicher Ladendiebe in Stadland

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei haben am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 11:40 Uhr, drei mögliche Ladendiebe festgenommen. Sie hatten zuvor versucht, auf der B437 in Stadland zu flüchten.

Die Beamten der Polizei wollten auf der B437 einen Pkw kontrollieren. Dafür überholten sie den Pkw, der mit drei Insassen besetzt war, und gaben dem Fahrer das Signal zum Folgen auf den Pendlerparkplatz in Rodenkircherwurp. Der Mann stoppte den Pkw aber unmittelbar am Fahrbahnrand der Bundesstraße. Alle drei Insassen stiegen aus und flohen zu Fuß. Ein 32-jähriger Mitfahrer wurde direkt am Pkw gestoppt. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer rannten in Richtung Norden. Auf der Flucht durchschwammen sie das Strohhauser Sieltief und liefen weiter in Richtung B212. Eine Beamtin folgte den Männern und gab den unmittelbar zu Beginn der Flucht alarmierten Unterstützungskräften ständige Standortmeldungen durch. Schließlich konnten beide Männer, 28 und 29 Jahre alt, im Mittenfelder Weg festgenommen werden.

Bei der Inaugenscheinnahme des Pkws fanden die Beamten zahlreiche, zum Teil hochpreisige Kosmetik- und Hygieneartikel im Wert von 1.600 Euro, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelte. Die Waren wurden beschlagnahmt. Ein Tatort konnte bislang aber noch nicht ausgemacht werden. Der von den Männern genutzte Pkw war nicht zugelassen. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und sich alle drei Männer illegal im Bundesgebiet aufgehalten haben. Gegen die drei Männer mit Kontakten nach Bremen ist unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls eingeleitet worden. Sie wurden am Freitag, 13. Oktober 2023, aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, müssen sich aber bei ihrer zuständigen Ausländerbehörde melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell