POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junge E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein junges Mädchen ist am Donnerstag, 12. Oktober 2023, 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt worden. Die Zwölfjährige aus Hude befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der Langenberger Straße in Richtung Hude. Beim Queren der Heinrich-Deye-Straße stieß sie mit dem Kleinwagen eines 19-Jährigen aus Hude zusammen, der in die ...

