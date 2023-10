POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeuge beobachtet Diebstahl von Blumenerde in Ganderkesee +++ Tatverdächtige ermittelt

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 20:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Zur Unfallzeit fuhr ein 30-jähriger Delmenhorster mit einem VW aus einer Parklücke in die Breslauer Straße ein. Dabei missachtete er den Vorrang eines 36-Jährigen aus Delmenhorst, der die ...

mehr