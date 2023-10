Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Autobahn 29 in Emstek

Delmenhorst (ots)

Nach der eingerichteten Vollsperrung auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek ist es am Donnerstag, 12. Oktober 2023, gegen 13:15 Uhr, im Stau zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr der 53-jährige Mann aus Coesfeld mit einem Pkw die Autobahn 29 vom Dreieck Ahlhorn in Richtung Oldenburg. Im durch die Sperrung bedingten zähfließenden Verkehrs musste er halten. Darauf reagierte der ihm folgende 38-Jährige aus Rumänien zu spät und fuhr mit einem Sattelzug auf das Pkw-Heck auf.

Durch den Aufprall erlitt der 53-jährige Pkw-Fahrer leichte Verletzungen am Oberkörper. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstanden Schäden in Höhe von 6.000 Euro.

