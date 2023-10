Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Emstek +++ Sattelzug kollidiert mit Brückenpfeiler und gerät in Brand +++ Vollsperrung hat Bestand

Nach dem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 ist nach wie vor eine Vollsperrung zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Cloppenburg eingerichtet.

Die Brücke, über die die Straße "Alter Schulweg" führt, muss im Laufe des Tages von einem Statiker begutachtet werden. Sollte er zu der Entscheidung kommen, dass die Brücke unterquert werden kann, wird zunächst eine Freigabe der Richtungsfahrbahn Hamburg erfolgen. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück wird auch im Falle der Freigabe noch länger gesperrt bleiben. Die Bergung des Sattelzuges und die Reinigung der Fahrbahn werden hier noch mehr Zeit beanspruchen.

Durch die eingerichtete Vollsperrung kommt es rund um Ahlhorn und Emstek zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Alleine die Staus auf der Autobahn 1 betragen rund zehn Kilometer. Hinzu kommen Verzögerungen auf den Umleitungsstrecken.

+++ Erste Pressemitteilung von Donnerstag, 12. Oktober 2023 +++

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Emstek musste am Donnerstag, 12. Oktober 2023, ab 10:30 Uhr, eine Vollsperrung eingerichtet werden. Erhebliche Verkehrsbehinderungen sind die Folge.

Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Mann aus Litauen mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Er gab an, zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Cloppenburg von einem weißen Pkw geschnitten worden zu sein und anschließend die Kontrolle über den Zug verloren zu haben. Zunächst kam er mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Von dort wurde er abgewiesen, überfuhr die komplette Fahrbahn und prallte in der Mitte gegen einen Brückenpfeiler. Die Sattelzugmaschine fing Feuer, das sich auf den Sattelanhänger - beladen mit Waschmittel - ausbreitete. Trümmerteile und Teile der Ladung fielen auf die Richtungsfahrbahn Hamburg. Der 55-Jährige konnte die Fahrerkabine selbständig verlassen. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, galt als leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Die Freiwilligen Feuerwehren Emstek, Wildeshausen und Ahlhorn wurden alarmiert und rückten mit 82 Einsatzkräften aus. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann aus Ahlhorn leichte Verletzungen. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Höhe des entstandenen Schadens am Sattelzug, der Brücke und der Fahrbahn ist noch nicht bekannt.

Nach dem Unfall musste eine Vollsperrung der Autobahn 1 eingerichtet werden, betroffen waren somit beide Richtungsfahrbahnen. Dazu wurde der Verkehr in Richtung Süden im Ahlhorner Dreieck, der in Richtung Norden an der Anschlussstelle Cloppenburg abgeleitet. Eine zusätzliche Sperrung in Richtung Süden wurde auf der Autobahn 29 an der Anschlussstelle Ahlhorn eingerichtet. Außerdem ist die betroffene Brücke in der Straße "Alter Schulweg" in Emstek nicht befahrbar. An den Sperrmaßnahmen sind die Autobahnmeistereien aus Wildeshausen und Oldenburg und der Bauhof der Gemeinde Emstek beteiligt. Es kommt immer noch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht Zeugen des Unfallhergangs. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

