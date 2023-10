Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Montag, 09. Oktober 2023, in Lemwerder den Bewohner eines Einfamilienhauses abgelenkt und anschließend Wertgegenstände aus dem Haus entwendet. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Sensibilisierung gerade älterer Mitmenschen.

Gegen 19:00 Uhr klopfte es am Wohnzimmerfenster eines älteren Bewohners eines Einfamilienhauses in der Tecklenburger Straße in Deichshausen. Als er nachschaute, stand dort eine männliche Person, die ihn in ein Gespräch verwickelte. Der Bewohner ließ sich unter einem Vorwand in den Garten locken, wo ein ca. zehnminütiges Gespräch über Obst geführt wurde. Nach dem Ende des Gesprächs entfernte sich der Mann, der Bewohner begab sich zurück ins Haus. Erst am Mittwoch, 11. Oktober 2023, stellte er das Fehlen von Bargeld im Haus fest. Er erinnerte sich an das Gespräch vom Montag und realisierte, dass während des ablenkenden Gesprächs eine weitere Person im Haus gewesen sein muss.

Gegenüber der verständigten Polizei beschrieb er den Mann, der ihn im Garten abgelenkt hat, als:

- ca. 50 Jahre alt - ungefähr 170 cm groß - von korpulenter Statur - hatte einen bräunlichen Teint und sprach gebrochenes Deutsch - war bekleidet mit einem Arbeitsanzug mit rötlichen Anteilen

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes in Deichshausen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Zudem bittet die Polizei nochmal darum, gerade ältere Menschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Trickdiebstähle in Wohnungen oder Häusern zu den häufigsten Straftaten zählen, von denen sie betroffen sein können. Unter Vorwänden lenken die Kriminellen ihre späteren Opfer ab oder locken sie aus dem Haus. Komplizen, die sich zuvor im Verborgenen aufgehalten haben, nutzen die Zeit der Ablenkung, um sich Zutritt über offenstehende Türen zu verschaffen und ungestört nach Wertgegenständen suchen und sie entwenden zu können. Zu den bekanntesten Formen zählt das Agieren als angeblicher Handwerker von Elektrizitäts-, Gas-, oder Wasserwerken. Trickdiebe sind erfinderisch, schauspielerisch begabt und denken sich immer wieder neue Ablenkungsmanöver aus.

