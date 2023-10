Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin fährt gegen stehenden Pkw und entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 11:20 Uhr, in Delmenhorst gegen einen haltenden Pkw gefahren und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 18-jährige Delmenhorsterin befuhr mit einem Kleinwagen den Burggrafendamm in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr zur Rudolf-Königer-Straße musste sie halten. Dabei befand sie sich mit dem Pkw auf dem Fußgängerüberweg. Von links fuhr eine junge Frau mit einem Fahrrad über den Überweg und stieß gegen die Fahrertür des Kleinwagens. Die junge Frau stieg ab, nahm ihr Fahrrad in Augenschein und fuhr anschließend weiter in die Straße "An den Graften". Am Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Hinwiese zur jungen Radfahrerin geben können. Sie wurde von der 18-Jährigen beschrieben als:

- ca. 15-19 Jahre alt - hatte blondes, welliges Haar, zu einem Zopf gebunden - war bekleidet mit einer rötlichen Regenjacke

Sie war mit einem schwarzen Sportfahrrad unterwegs. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell