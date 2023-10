Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einem leerstehenden Gebäude in Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermutlich jugendliche Personen haben am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 15:45 Uhr, ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Wardenburg gelegt und Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Über den Notruf der Feuerwehr meldete eine Zeugin zunächst, dass es im ehemaligen Gebäude eines Discountmarktes im Reiherweg brennen würde. Die zuerst eintreffende Besatzung eines Streifenwagens stellte fest, dass eine vor einem Fenster angebrachte Spanplatte beschädigt war und Flammen aus einem Loch schlugen. Mit einem Feuerlöscher bekämpften sie die Flammen. Die restlichen Löscharbeiten wurden von 25 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Wardenburg vorgenommen. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 600 Euro.

Währenddessen erschien ein Zeuge, der vier jugendliche Personen vom Brandort hatte fliehen sehen. Sie waren dunkel gekleidet, mit Mountainbikes unterwegs und entfernten sich über das brachliegende Grundstück in Richtung Habichtweg und weiter in den Moorbäksweg. Wer weitere Hinweise zu den jungen Personen oder anderen Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

