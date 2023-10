POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall in Brake

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt. Ein 58-jähriger Mann aus Ovelgönne befuhr mit dem Stadtbus die Bahnhofstraße in Richtung B211. An der Bushaltestelle in Höhe des Sieltiefs hielt er mit dem Bus an, weil eine Person zusteigen wollte. Ihm folgte eine ...

