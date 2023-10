Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne leicht verletzt.

Ein 58-jähriger Mann aus Ovelgönne befuhr mit dem Stadtbus die Bahnhofstraße in Richtung B211. An der Bushaltestelle in Höhe des Sieltiefs hielt er mit dem Bus an, weil eine Person zusteigen wollte. Ihm folgte eine 27-jährige Frau aus Ovelgönne mit einem Kleinwagen, die trotz einer Bremsung auf den Stadtbus auffuhr.

Sowohl die 27-Jährige als auch ein 40-jähriger Fahrgast im Stadtbus erlitten leichte Verletzungen. Am Kleinwagen entstanden massive Schäden an der Fahrzeugfront. Insgesamt wurde von einem Schaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro ausgegangen. Aufgrund austretender Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, die ein Einfließen in das Sieltief verhinderte. Die Fahrbahn musste später noch von einer Firma gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell