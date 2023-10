Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Aufmerksame Zeugen stellen Ladendieb in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen sind am Dienstag, 10. Oktober 2023, 11:20 Uhr, in Harpstedt auf einen möglichen Ladendieb aufmerksam geworden, haben die Verfolgung aufgenommen und den Mann gestellt.

Ein 43-jähriger Polizeibeamter betrat in seiner Freizeit einen Discount-Markt in der Waldstraße in Harpstedt. Im Eingangsbereich kam ihm eine männliche Person entgegen, die den Markt fluchtartig verließ. Der Zeuge vermutete einen Diebstahl. Während er den Mann zu Fuß verfolgte, wurde er von einem weiteren Zeugen aufgefordert, in dessen Auto zu steigen. Gemeinsam folgten sie dem Mann, den sie schließlich auf dem Parkplatz des Rosenfreibades stellten.

Zwischenzeitlich verständigte Beamte der Polizei fanden bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks unter anderem mehrere Packungen Kaffee und elf Großpakete Rasierklingen. Die Waren im Wert von über 400 Euro konnten dem Discount-Markt zugeordnet werden. Gegen den 20-jährigen Beschuldigten sind Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet worden. Die entwendeten Waren konnten unmittelbar an Verantwortliche des Marktes ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell