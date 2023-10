POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf dem Parkplatz Bakumer Wiesen an der Autobahn 1

Delmenhorst (ots) - Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch warnt vor Taschendieben und -diebinnen, die gerade wieder vermehrt tätig sind. In Delmenhorster Supermärkten kam es am Dienstag, 10. Oktober 2023, zu drei, in Geschäften in Ganderkesee zu zwei vollendeten Taten. In vier Fällen wurden Geldbörsen aus mitgeführten Taschen, in einem Fall ...

mehr