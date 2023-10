Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Warnung vor Taschendieben

Delmenhorst (ots)

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch warnt vor Taschendieben und -diebinnen, die gerade wieder vermehrt tätig sind. In Delmenhorster Supermärkten kam es am Dienstag, 10. Oktober 2023, zu drei, in Geschäften in Ganderkesee zu zwei vollendeten Taten. In vier Fällen wurden Geldbörsen aus mitgeführten Taschen, in einem Fall aus einer Außentasche einer Jacke entwendet.

Taschendiebe sind dabei insbesondere zu Stoßzeiten aktiv und machen sich das Gedränge in Geschäften zunutze. Häufig gehen sie in Teams von mehreren Personen vor, lenken die späteren Geschädigten ab und greifen dann zu.

So schützen Sie sich vor Diebstahl aus Taschen bzw. Taschendiebstahl:

- Tragen Sie Geld, Geldkarten und Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - Fixieren Sie Geldbeutel zusätzlich an Gürtel oder Kleidung - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstaschen, -körbe oder -wagen

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell