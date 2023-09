Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Suhl (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Sonntag an zwei Fahrzeugen zu schaffen, die auf einem Parkplatz im Bereich Hinterer Boxberg in Suhl abgestellt waren. Die Täter zerstachen ein bzw. zwei Reifen der Wagen und zerkratzten zudem an einem der Pkw den Lack. Zeugenhinweise werden telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0237537 entgegengenommen.

