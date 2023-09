LPI-SHL: Unfall mit drei Leichtverletzten

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich übers vergangene Wochenende gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude im Zunftweg in Hildburghausen und entwendeten zwei Laptops, eine Festplatte sowie Bargeld. Derzeit liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0237439 mit der Hildburghäuser ...

