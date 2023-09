Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Mit fast 3 Promille überschlagen

B271 - Gemarkung Albsheim (ots)

Jäh endete am Mittwochabend, dem 30.08.2023, die Autofahrt eines 35-jährigen Bockenheimers, nachdem er die B271 aus Grünstadt kommend, mit seinem Ford Fiesta in Richtung seines Heimatortes befuhr. Um 19:37 Uhr meldeten zahlreiche Verkehrsteilnehmer ein verunfalltes Auto, welches sich bei strömendem Regen, auf dem Dach liegend, im Grünstreifen befinden würde. Auf regennasser Fahrbahn hat der Fahrzeugführer zunächst die Kontrolle über seinen PKW verloren und ist dadurch ins Schleudern geraten. Hierdurch touchierte er zuerst die rechte Leitplanke bevor er sich im Grünstreifen einmal überschlug und letztlich zum Stillstand kam. Verkehrsteilnehmer beobachteten dann den augenscheinlich unverletzten Fahrzeugführer, wie dieser zunächst seinen PKW und anschließend die Unfallörtlichkeit zu Fuß verließ. Durch aufmerksame und couragierte Verkehrsteilnehmer konnte der Unfallverursacher letztlich in einem Gebüsch festgestellt und einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt übergeben werden. Unmittelbar bei der Ansprache des Unfallverursachers konnte durch die Beamten starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Vermutung bestätigte sich anschließend in einem Atemalkoholtest, welcher den Wert von 2,89 Promille anzeigte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihm droht jetzt ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. §315c StGB sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. §142 StGB. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Beschädigung an der Schutzplanke wird aktuell auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell