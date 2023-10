Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Gartenmöbeln in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Eine Anwohnerin aus der Lindenstraße in Ganderkesee verständigte am Mittwoch, 11. Oktober 2023, gegen 15:10 Uhr, die Feuerwehr, nachdem auf ihrer Terrasse Gartenmöbel in Brand geraten waren.

Die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee rückte mit 15 Einsatzkräften aus. Bei ihrem Eintreffen hatten die Bewohner den Brand bereits gelöscht. Beschädigt wurden unter anderem drei Gartenstühle. Der Schaden blieb gering.

Die ersten Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass möglicherweise eine vergessene oder nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette zum Brand geführt haben könnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell