LPI-J: Gewahrsamsgast

Jena (ots) - Gleich zwei Mal brachten unbekannte Täter vom 16.09.2023 auf 17.09.2023 an Straßenbahnen mehrere große Graffiti in den Farben schwarz-rot-lila in unleserlicher Schrift an. Hierbei wurde sich mutmaßlich Zutritt zum Gelände des Jenaer Nahverkehrs verschafft. Eine Videosicherung im genannten Tatzeitraum wird geprüft. Zeugenhinweise bitte an den Inspektionsdienst Jena. Tel.: 03641 810 Rückfragen bitte an: ...

