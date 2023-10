Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Verkehrsunfall in Brake beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Pkw ist in der Kirchenstraße in Brake bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Die Geschädigte stellte ihren Kleinwagen am Mittwoch, 11. Oktober 2023, 17:00 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Nähe der Mitteldeichstraße ab. Als sie am Donnerstag, 12. Oktober 2023, 07:45 Uhr, zum Pkw zurückkehrte, stellte sie Schäden an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schäden wurden später auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt.

Wer Angaben zu einem möglichen Verursacher, eventuell ein Fahrer eines größeren Lieferfahrzeugs, machen kann, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

