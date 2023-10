Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - Am Samstag, 14.10.2023, gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Huder Straße. Eine 48-Jährige aus Bookholzberg beabsichtigte mit einem Kia von der Huder Straße nach links in den Hohenbökener Weg abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dies wurde durch eine 29-Jährige aus Berne in ihrem Seat zu spät wahrgenommen, sodass sie auf den stehenden Kia auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 EUR geschätzt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen zum Glück nur leicht verletzt.

