POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Hatten +++ zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee - Am Samstag, 14.10.2023, gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Huder Straße. Eine 48-Jährige aus Bookholzberg beabsichtigte mit einem Kia von der Huder Straße nach links in den Hohenbökener Weg abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Dies wurde durch eine 29-Jährige aus Berne in ihrem Seat ...

mehr