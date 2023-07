LPI-J: Frau beleidigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in Eisenberg in der Jenaer Straße auf dem Parkplatz einer Verkaufsstelle in der Nähe eines Baustoffhandels. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen parkenden PKW VW und beschädigte diesen dabei. Der Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 64-0 oder per E-Mail an ...

