POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am Dienstag, 31. Oktober 2023, 13:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit befuhr eine 71-Jährige aus Olpe mit einem Kleintransporter die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück und verließ diese an der ...

