Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Freitag, 13. Oktober 2023, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in Vechta, Visbeker Damm, die Scheibe eines blauen Renault Megane und entwendeten aus dem Inneren eine Bohrmaschine des Herstellers Makita und ein Kfz-Ladegerät mit Starthilfefunktion. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem Hinterhof eines Wohnhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Gewächshaus

Von Samstag, 23. September 2023, 00.00 Uhr bis Donnerstag, 12. Oktober 2023, 12.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Zur Wallachei, in das Gewächshaus einer Baumschule und entwendeten eine Heckenschere und eine Akku Motorsense des Herstellers Stihl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl an Kfz in mehreren Fällen

Von Freitag 13. Oktober 2023, 20.00 Uhr, bis Samstag, 14. Oktober 2023, 15.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Pirolstraße, ein BMW-Emblem von der Motorhaube eines dort abgestellten weißen BMW 281i. Zwischen Donnerstag, 12. Oktober 2023, 08.00 Uhr, und Samstag, 14. Oktober 2023, 10.00 Uhr, wurde am Rolfskamp der Mercedes-Stern eines Mercedes-Benz E220 Bluetec entwendet. Hierbei entstanden Kratzer am Lack des Fahrzeuges. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 13. Oktober 2023, 22.00 Uhr, bis Samstag, 14. Oktober 2023, 10.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Tannenhof, auf das Grundstück eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein weißes Pecelec des Herstellers Riese und Müller, Roadster Mixte vario. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Von Freitag, 13. Oktober 2023, 20.30 Uhr, bis Samstag, 14. Oktober 2023, 11.00 Uhr, zerstachen unbekannte Täter in Vechta, Welpe, den hinteren rechten Reifen eines Pkw BMW, IX M60. Das Fahrzeug war auf dem Gelände der dort ansässigen Gaststätte abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta OT Langförden - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Pedelec

Am Samstag, 14. Oktober 2023, in der Zeit von 18.30 Uhr bis 23.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta-Langförden, Jans-Döpe, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Bulls, Cross Lite Carbon. Das Rad im Tatzeitraum bei der Tennisanlage des dort ansässigen Tennisvereins abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Rasenmähers

Von Dienstag, 10. Oktober 2023, 17.00 Uhr bis Sonntag, 15. Oktober 2023, 17.40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Westmark, gewaltsam Zutritt in einer Hütte, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten einen Rasenmäher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 14. Oktober 2023, 11.40 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Damme mit einer Fahrzeugkombination aus Pkw und Anhänger den Visbeker Damm in Visbek, ohne im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Halter des Fahrzeuges, ein 63-Jähriger aus Damme, ließ die Fahrt zu. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 15. Oktober 2023, 03.25 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Garrel mit einem Pkw den Visbeker Damm in Visbek, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 21-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,76 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 15. Oktober 2023, gegen 23.35 Uhr, befuhr ein 41-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Pkw die Oldenburger Straße (Bundesstraße B69) ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 41-Jährige unter Drogeneinfluss. Dem 41-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Steinfeld -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 15. Oktober 2023, 22.35 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Dörverden (Landkreis Verden) mit einem Pkw die Handorfer Straße in Steinfeld, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 15. Oktober 2023, gegen 04.40 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Cloppenburg mit einem Pkw den Visbeker Damm in Visbek, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Verfahrens.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 14. Oktober 2023, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 15. Oktober 2023, 09.45 Uhr, wurde in Lohne, Roggenkamp, ein dort abgestellter grauer Audi A4 am linken Kotflügel sowie an der linken Tür von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Überfall auf Spielcasino

Am Freitag, 13. Oktober 2023, kam es gegen 21.50 Uhr in einer Spielothek in der Gildestraße zu einem Überfall: Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat die Spielothek und forderte den 26-jährigen Angestellten, welcher sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Tresen befand, auf, ihm Geld auszuhändigen. Als der 26-Jährige stattdessen den Alarmknopf betätigte, schlug der Täter ihm ins Gesicht und verließ das Casino ohne Beute. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 175 cm groß, - sehr schlank, - ca. 25 Jahre alt, - dunkel gekleidet, - maskiert mit einem schwarz-weißes Tuch, - dunkle Bauchtasche.

Der Mitarbeiter wurde durch den Schlag leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Visbek - entwendete Zugmaschine samt Auflieger in Fürstenwalde/Spree aufgefunden

Am Sonntag, 15. Oktober 2023, zwischen 21.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Industriegebiet Siedenbögener Esch, einen weiße Zugmaschine des Herstellers DAF, XF 530 FT samt Kühl-Auflieger. Aufgrund sofort eingeleiteter, umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte das entwendete Gespann durch Polizeibeamte auf der Bundesautobahn A12 im Raum Fürstenwalde/Spree angetroffen und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer, ein mutmaßlich 48-jähriger Mann, wurde vorläufig festgenommen, LKW und Auflieger wurden sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Täter von Visbek aus die Bundesstraße B213 über Wildeshausen in Fahrtrichtung Cloppenburg befahren haben und von dort auf die Autobahn aufgefahren sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem hier vorliegenden Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: (04445) 950470 mit der Polizei Visbek bzw. unter Tel.: (04471) 18600 in Verbindung zu setzen.

