Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Samstag, 14.10.2023, gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf der B 401 in Friesoythe ein Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Eine 26-jährige aus Saterland befuhr mit ihrem PKW, BMW, die Schwaneburger Straße in Friesoythe und wollte die B401 geradeaus in Richtung ...

