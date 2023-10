Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 14.10.2023 bis 15.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person -

Am Samstag, 14.10.2023, gegen 11:25 Uhr ereignete sich auf der B 401 in Friesoythe ein Verkehrsunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Eine 26-jährige aus Saterland befuhr mit ihrem PKW, BMW, die Schwaneburger Straße in Friesoythe und wollte die B401 geradeaus in Richtung Sedelsberg überqueren. Dabei übersah sie einen 66-jährigen aus Edewecht, der mit seinem PKW, Opel, auf der B401 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Papenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Edewechter, der sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell