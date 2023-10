Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Komplettentwendung zweier Sattelauflieger:

In der Nacht vom 12.10.2023 bis zum 13.10.2023 kam es im Zeitraum von 22:15 - 00:30 Uhr in der Moorstraße in Löningen auf dem Gelände einer dortigen Werkstatt zur Komplettentwendung zweier Sattelauflieger. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen zu melden.

Dwergte - Diebstahl von Kupferrohren:

In der Nacht vom 12.10.2023 bis zum 13.10.2023 kam es im Zeitraum von 19:30- 13:40 Uhr im Augustendorfer Weg in Dwergte zum Diebstahl dreier Dachrinnenrohre aus Kupfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 338 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Molbergen zu melden.

Löningen - Diebstahl eines Kleinkraftrades:

Im Zeitraum von Dienstag, den 10.10.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 13:20 Uhr kam es in Löningen in der Straße Im Winkel im Hinterhof eines Mehrparteinhauses zum Diebstahl eines Kleinkraftrades. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 550 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Löningen zu melden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung am PKW:

In der Nacht vom 12.10.2023 bis zum 13.10.2023, in der Zeit von 23:00 - 08:00 Uhr kam es im Rathausweg in Cloppenburg zur Sachbeschädigung eines PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Bulgare mit seinem Pkw die Molberger Straße in Lastrup, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Weiter stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl bestand, sodass dieser im Nachgang zur Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.

Cloppenburg - Kontrolle eines Lebensmittellieferanten:

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 15:20 Uhr kontrollierten Beamte einen Kleintransporter, der tiefgekühlte Fleischspieße transportierte. Die Lebensmittel wurden ungenügend gelagert und weiter wurde die erforderliche Kühltemperatur nicht eingehalten. Zudem wurden fahrpersonalrechtliche Verstöße festgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt des Landkreises Cloppenburg wurde eine Vernichtung der transportierten Lebensmittel veranlasst. Gegen den Fahrer und den Spediteur wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Molbergen / Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Freitag, den 13.10.2023 gegen 17:33 Uhr befuhr ein 23-jähriger Molberger mit seinem Pkw die Cloppenburger Straße in Molbergen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte durch einen Drogenvortest festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 12:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß in der Industriestraße in 49681 Garrel abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023, um 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den auf dem Parkplatz beim Museumsdorf in der Museumstraße in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Schneiderkrug/Emstek - Verkehrsunfall in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.10.2023, um 17:00 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger aus 45356 Essen mit seinem LKW die Ahlhorner Straße in Richtung Hansestraße. Bei stockendem Verkehr fuhr der 37-Jährige auf einen 26-Jährigen PKW-Fahrer aus Bremen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 12-Jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich heraus, dass der Führerschein vom 37-Jährigen vermutlich gefälscht ist. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei werden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen den 37-jährigen LKW-Fahrer eingeleitet.

Schneiderkrug/Emstek - Weitere Verkehrsunfälle auf Umleitungsstrecke

Aufgrund eines Verkehrsunfalles auf der BAB/A1 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Ahlhorner Dreieck mit anschließender Vollsperrung, die sich vom 12.10.2023 gegen 11:00 Uhr bis in die Abendstunden des Folgetages (13.10.2023) zog, kam es auf der dicht befahrenden Umleitungsstecke im Bereich Schneiderkrug am 13.10.2023, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 17:40 Uhr, zu insgesamt fünf leichten Verkehrsunfällen.

