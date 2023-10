Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Langförden - Schwerer Raub auf Verbrauchermarkt

Am Donnerstag, 13. Oktober 2023, gegen kurz nach 21 Uhr, waren gerade vier Mitarbeitende eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße im Begriff, den Markt nach Ladenschluss über den Nebeneingang zu verlassen. Hier wurden sie unmittelbar durch einen maskierten Täter, unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe, in die Räumlichkeiten zurückgedrängt. Zwei weitere maskierte Täter folgten. Auch sie waren bewaffnet: Eine Person ebenfalls mit einer augenscheinlichen Schusswaffe, die andere Person mit einem Messer. Die drei dunkel bekleideten Unbekannten bedrohten die Mitarbeitenden und konnten im weiteren Verlauf eine mittlere, vierstellige Summe Bargeld rauben. Auf dem Parkplatz vor dem Verbrauchermarkt wartete in einem dunklen Pkw ein vierter Täter. Die drei Täter stiegen ein und gemeinsam flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die vier Opfer blieben körperlich unverletzt, jedoch stehen sie unter dem Eindruck des Geschehens.

Einer Mitarbeiterin war es gelungen, während der Tat einen weiteren Mitarbeiter außerhalb des Marktes anzurufen, welcher den Notruf absetzte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifenwagen war es der Polizei nicht gelungen, die Täter zu stellen. Sie sind weiterhin auf der Flucht. Daher wendet sich die Polizei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes festgestellt?

- Wem ist der wartende, dunkle Pkw auf dem Parkplatz aufgefallen und kann Angaben dazu machen?

- Wer hat verdächtige Personen vor der Tat im Verbrauchermarkt oder in der Nähe festgestellt?

- Wem sind verdächtige Umstände in Verbindung mit dem Tatort aufgefallen, ggf. auch Tage zuvor?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 oder die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - E-Scooter gestohlen

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Mi, welcher vor einem Wohnwagen beim Place D'epouville unverschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Diebstahl aus Warenautomaten

Am 13. Oktober 2023, zwischen 2.53 Uhr und 3.40 Uhr, brachen vier bislang ungekannte, männliche Personen einen Warenautomaten auf, welcher sich in Holdorf/Langenberg am Steinfelder Damm befand. Die vier Unbekannten entnahmen die Geldkassetten sowie Zigaretten und flüchteten anschließend in Richtung Handorfer Straße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme und Neuenkirchen-Vörden - Pkw-Aufbrüche

Im Zeitraum von Mittwoch, 11. Oktober 2023, 16.00 Uhr auf Donnerstag, 12. Oktober 2023, 06.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu insgesamt drei Pkw in Damme, welche Im Esch, im Sonnentau und im Holunderweg standen. Ein weiterer Tatort befindet sich in Neuenkirchen, in der Straße Schierberg. Aus allen Fahrzeugen wurden das Radio-/Navigationsgerät entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 oder die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.Oktober 2023, 01.20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Lohne mit einem Kleinkraftrad die Küstermeyerstraße ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stand der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 1,99 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, 18.15 Uhr befuhren ein 33-jähriger Mann aus Lohne sowie ein 60-jähriger Mann aus Bremen mit ihren Pkw die Straße Hagstedt (B 69) in Richtung Vechta. Als der 33-jährige Mann verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der hinter ihm fahrende 60-jährige Fahrzeugführer auf den Pkw des 33-Jährigen auf. Hierdurch wurde der 33-jährige Mann leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 4000,00 EUR geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, 18.50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst, eine 47-jährige Frau aus Oldenburg sowie ein 21-jähriger Mann aus Vechta mit ihren Pkw die Oldenburger Straße in Vechta in Richtung Langförden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste die 47-jährige Pkw-Fahrerin anhalten. Der hinter ihr fahrende 21-jährige Mann fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 47-jährigen Frau auf den vor ihr stehenden Pkw des 29-jährigen Mannes geschoben. Hierbei wurde die 47-jährige Oldenburgerin sowie ein 48-jähriger Beifahrer des 29-jährigen Pkw-Fahrers leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 28000,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell