Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 86-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Barßel und wollte nach rechts in die Schleusenstraße abbiegen. Ein 45-jähriger Barßeler, der sich mit seinem Pkw dahinter befand, fuhr auf. Der Pkw der 86-jährigen Frau wurde durch den Aufprall gegen den LKW eines 49-jährigen Mannes aus Ottersberg geschoben, der zum Unfallzeitpunkt an der Schleusenstraße stand und nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte. Die Saterländerin erlitt leichte Verletzungen. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Friesoythe - Brand einer Trafostation

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, gegen 07.30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Trafostation an der Schwaneburger Straße in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Friesoythe und Altenoythe, die mit 25 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Bremen mit seinem LKW die Altenoyther Straße in Richtung Friesoythe. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihm mit seinem Sattelzug entgegen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Als sich beide Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, stießen die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen, wodurch der Spiegel des LKW auf die Fahrbahn fällt und den nachfolgenden PKW eines 37-jährigen Mannes aus Bremen beschädigte. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell