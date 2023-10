Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 13.10.2023 bis 14.10.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am Freitag, 13.10.2023, gegen 05:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Friesoythe einen 39-jährigen Böseler, der in Friesoythe, OT Thüle, mit seinem PKW, Opel Meriva, den Kurfürstendamm befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Barßel - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf -

Am Freitag, 13.10.2023, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger aus Barßel mit seinem LKW, Mercedes Actros, die Loher Straße in Richtung Loher Kreisel. In der dortigen Linkskurve kam ihm ein LKW (mit blauer Plane) auf seiner Fahrspur entgegen. Der Barßeler versuchte dem Fahrzeug auszuweichen, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Der entgegenkommende LKW setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der LKW-Fahrer aus Barßel wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Barßel unter der Rufnummer 04499-92220-0 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer -

Am Freitag, 13.10.2023 stürzte ein 18-jähriger aus Barßel mit seinem Motorrad alleinbeteiligt auf der Sedelsberger Straße in Friesoythe auf regennasser Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

