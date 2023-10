Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 13.10.2023 bis 14.10.2023

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023 kommt es zwischen 13:30 - 14:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Verbrauchermarkts LIDL, in Neuenkirchen-Vörden. Hierbei wird der ordnungsgemäße PKW BMW beim Ein - oder Ausparken, durch einen unbekannten Beteiligten, beschädigt. Weitere Hinweise sind nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Damme in Verbindung zu setzten.

Visbek - Verkehrsunfall

Am 13.10.2023 kommt es um 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Wildeshauser Str./Varnhorn. Der 26-jährige Pkw-Führer übersieht beim Aufbiegen auf die Wildeshauser Str. die von rechts kommende bevorrechtigte Fahrradfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wird hierbei leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 12.10.2023 kommt es gegen 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mörikestraße 16 in 49377 Vechta. Hierbei beschädigt der männliche Fahrer eines weißen Mercedes Vito beim Rückwärtsfahren den ordnungsgemäß geparkten PKW Peugeot des Geschädigten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta in Verbindung.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023 kam es gegen 21:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Lohner Straße in 49377 Vechta. Ein bisher unbekannter Pedelec Fahrer befährt den Fahrradweg aus Lohne in Richtung Vechta. Er kollidiert mit dem entgegenkommenden 20-jährigen Pedelec Fahrer. Beide kommen zu Fall und werden augenscheinlich leicht verletzt. In der Folge entfernt sich der Beteiligte von der Unfallstelle in Richtung Vechta. Die Person wird durch Zeugen als ca. 40 - 50 Jahre, männlich, kurze Haare mit einem leichten Bart beschrieben. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441-9430 zu melden.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzen Am 13.10.2023, gegen 19:30 Uhr befährt ein 19-jähriger Dinklager mit seinem Pkw die Dinklager Landstraße in Richtung Vechta. In einer Rechtskurve kommt er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw streift einen Baum und kommt im Seitenraum zum Erliegen. Bei dem Unfall werden der 19-jährige Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin aus Langförden schwer verletzt. Sie werden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023 ist es gg 05:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Holdorf gekommen. Die beteiligte LKW-Fahrerin aus Diepholz musste hier nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, als sie in Richtung Birkenallee mit ihrem Gespann gefahren sein. Aufgrund des Ausweichmanövers hat sie rechtsseitig Bäume touchiert und dadurch Schaden am LKW davongetragen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzten.

Damme - Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen den 13.10.2023 gg 08:00 Uhr ist es auf dem Radweg des Westrings zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen Radfahrer und Mofa gekommen. Der 16 - jährige Mofa-Fahrer aus Holdorf wurde hierbei verletzt, der 11 - jährige Radfahrer aus Damme nicht.

Lohne - Verkehrsunfall

Am 13.10.2023 ist es gg 12:30 Uhr zu einem Auffahrunfall in Lohne auf der Vechtaer Straße gekommen. Die 19 - jährige Fahrzeugführerin eines Hyundai aus Lohne fuhr auf den PKW BMW eines 56 - jährigen Mannes aus Ottersberg auf und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 13.10.2023 ist es im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr in der Tiefgarage der Raiffeisenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Hier beschädigte der unbekannte Führer eines Fahrzeuges den parkenden PKW VW Golf einer 59 - jährigen Frau aus Lohne. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzten.

Lohne - Verkehrsunfall

Am 13.10.2023 ist es gg 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dinklager Straße in Lohne gekommen. Ein 50 - jähriger Lohne beabsichtigte mit seinem Rad die Dinklager Straße an der Überquerungshilfe zu queren und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 39 - jährigen Frau aus Dinklage, die mit ihrem PKW die Landesstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und das Fahrrad, wie auch der PKW beschädigt.

Steinfeld - Verkehrsunfall

Am 13.10.2023 ist es um 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Steinfeld auf der Bahnhofstraße - Kreuzung Düper Kirchweg gekommen. Hierbei missachtet eine 29 - jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW die Vorfahrt eines 37 - jährigen LKW - Fahrers aus Essen /OL. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Vechta - Diebstahl / Sachbeschädigung an Fahrzeugen Bereits in der Nacht zu Freitag den 13.10.2023 ist es zu mehreren Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen der Marke Daimler Benz gekommen. Unbekannte Täter haben in Bereich der Straßen Dornbusch, Hermannstraße und Rolfskamp die Fahrzeugsymbole ( Mercedesstern ) gewaltsam entfernt und entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten.

