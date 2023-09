Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Haigerloch (ZAK): Geldausgabeautomat in Stetten gesprengt (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen einen in einem Firmengebäude in der Stettener Salinenstraße stehenden Geldausgabeautomaten gesprengt. Die Polizei wurde gegen 2.15 Uhr von einem Zeugen alarmiert, der zuvor von einem lauten Knall aufgeschreckt worden war. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen auch angrenzender Polizeipräsidien und einem Polizeihubschrauber gelang den Tätern die Flucht. Vor Ort stießen die Beamten auf den stark beschädigten Geldautomaten und das in diesem Bereich ebenfalls erheblich beschädigte Gebäude. An zwei davor abgestellten Pkw sowie zwei Anhängern waren Schäden durch umherfliegende Trümmerteile entstanden. Allein der Gebäudeschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. An Bargeld waren die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gelangt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. In diesem Zusammenhang werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden gesucht, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche in diese Objekte feststellten. Möglicherweise wurden dort vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt. (rd)

