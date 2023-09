POL-RT: Geldautomat aufgebrochen; Verkehrsunfälle; Zwei Raubdelikte in einer Nacht; Zigarettenautomat angegangen

Polizeipräsidium Reutlingen

Mehrstetten (RT): Aufbruch eines Geldautomaten (Zeugenaufruf)

Einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Den ersten Ermittlungen zufolge dürften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, aus einem nicht vom Kundenbereich aus einsehbaren Bereich mit brachialer Gewalt den Automaten aufgebrochen und daraus Bargeld in grünen Kassetten entwendet haben. Ein Bankmitarbeiter entdeckte am Montagmorgen die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Wochenende oder in den Tagen zuvor auffällige Personen oder verdächtige, möglicherweise hochmotorisierte Fahrzeuge im Bereich der Bankfiliale gesehen haben, sich unter Telefon 07071/942-3333 zu melden. (rd)

Esslingen (ES): Kind mit Fahrradfahrerin kollidiert

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind hat sich am Montagmorgen in der Sulzgrieser Straße im Stadtteil Sulzgries ereignet. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau mit ihrem Fahrrad in Richtung Rüdern, als ein achtjähriges Mädchen von dem Gehweg auf die Fahrbahn lief und mit der Radfahrerin kollidierte. Das Kind verletzte sich hierbei nach derzeitigen Erkenntnissen leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Bad Urach (RT): Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Sonntagabend auf der B28 auf Höhe der Dettinger Bleiche entstanden. Ein 34-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße in Richtung Dettingen unterwegs. Zu spät erkannte er den vor ihm im stockenden Verkehr stehenden Audi A6 eines 51-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Der Audi wurde daraufhin auf den davor fahrenden VW up! eines 30 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Golf musste abgeschleppt werden. (rd)

Tübingen (TÜ): Zwei Raubdelikte in einer Nacht (Zeugenaufruf)

Nach zwei Männern, die am Sonntagabend einen Raub in der Tübinger Innenstadt begangen haben, fahndet die Kriminalpolizei Tübingen. Die Unbekannten hatten gegen 21.55 Uhr drei in der Karlstraße vor einem Imbiss befindliche Männer im Alter von 25, 28 und 36 Jahren mit Pfefferspray besprüht und hierauf ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der 25-Jährige erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde ein 74-Jähriger im Karrengässle ebenfalls ausgeraubt. Gegen 23.40 Uhr entrissen ihm zwei 16 bis 22 Jahre alte Unbekannte mit schwarzen Kapuzenpullovern, die eine unbekannte ausländische Sprache sprachen, eine Umhängetasche mit diversen Wertsachen sowie eine kleinere Menge Bargeld und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den circa 170 bis 180 Zentimeter großen Tätern verlief ebenfalls ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Tübingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu den Räubern. Ob es sich bei diesen um dieselben Personen handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (jp)

Neustetten (TÜ): Zigarettenautomat angegangen (Zeugenaufruf)

Auf Zigaretten und Bargeld haben es Unbekannte am frühen Montagmorgen in der Römerstraße im Ortsteil Wolfenhausen abgesehen. Gegen 2.40 Uhr schweißten die Täter ein Loch in den dortigen Zigarettenautomaten und entnahmen rund 20 Packungen Zigaretten sowie Wechselgeld in niedriger dreistelliger Höhe. Im Anschluss zogen sie unerkannt von dannen, weshalb der Polizeiposten Ergenzingen nun auf Hinweise von Zeugen hofft, die zu dieser Zeit dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefonnummer: 07472/9801-0. (jp)

Tübingen (TÜ): Von Motorrad gefallen

Beim Beschleunigen hat eine Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Die 34-Jährige wartete auf ihrer Yamaha gegen 16.30 Uhr an einer Ampel der B 27 (Hechinger Straße) und gab beim Anfahren offenbar zu viel Gas. Dadurch hob sich das Vorderrad an, worauf die Frau nach hinten zu Boden stürzte und sich verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Motorrad beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (mr)

