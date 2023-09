Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Pkw-Aufbrüche; Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Unfall beim Abbiegen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der L383 verletzt worden. Gegen 12.10 Uhr war ein 58 Jahre alter Mann mit seinem Opel Astra auf der Untere Steigstraße von Ohmenhausen kommend unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW-Fahrer im Alter von 62 Jahren, der von der Landesstraße kommend in Richtung Ohmenhausen abbog. Dieser erlitt durch den darauffolgenden Sturz ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Reutlingen (RT): Pkw-Aufbrecher unterwegs

Vermutlich ein und derselbe Pkw-Aufbrecher hat am Wochenende in Sondelfingen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 23.15 Uhr, und Samstag, 15.30 Uhr, schlug ein Unbekannter an einem in der Straße Im Bleicherlen geparkten Auto ein Seitenfenster ein und entwendete aus dem Inneren eine Bauchtasche. Am Sonntagmorgen, wohl gegen vier Uhr, geriet ein Wagen in der Roanner Straße ins Visier eines Kriminellen. Dieser beschädigte gleich zwei Fensterscheiben und ließ aus dem Pkw einen Geldbeutel samt Inhalt sowie Zigaretten mitgehen. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Radfahrer gestürzt

Ein Radfahrer ist am Sonntagvormittag auf dem Fehlhaldenweg in Ohmenhausen schwer gestürzt. Gegen 11.30 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Neue Straße, als er auf Höhe des Einmündungsbereichs vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall kam. Nach der Versorgung durch Ersthelfer sowie den Rettungsdienst musste der Mann in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Lichtenstein (RT): Polizeibeamte verletzt

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 36 Jahre alten Mann. Kurz nach ein Uhr war dieser mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf der Wilhelmstraße in Unterhausen unterwegs und wurde daher von einer Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen. Der Mann, bei dem sich Anzeichen einer Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung ergaben, verhielt sich unmittelbar aggressiv, beschimpfte die Einsatzkräfte und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Außerdem versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen. Als der 36-Jährige daher nach einem Ausweisdokument durchsucht und ihm aufgrund seiner Aggressivität Handschließen angelegt werden sollten, leistete er massiven Widerstand. Erst nach dem Einsatz eines Pfeffersprays konnte der Mann durch mehrere Einsatzkräfte überwältigt und geschlossen werden. Drei Beamte erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte musste im Anschluss im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Bad Urach (RT): Seitenscheibe eingeschlagen

An einem in der Straße Bei den Thermen abgestellten BMW hat sich von Samstag auf Sonntag ein Krimineller zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 9.45 Uhr schlug der Unbekannte eine Seitenscheibe des Wagens ein und durchwühlte den Innenraum. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Täter etwas Münzgeld. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Römerstein (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag erlitten. Kurz vor 10.30 Uhr befuhr der 53-jährige Biker die L 252 von Böhringen herkommend in Richtung Donnstetten und überholte auf einem geraden Straßenabschnitt mehrere Fahrzeuge. Vor einer folgenden Linkskurve scherte der Mann aufgrund von Gegenverkehr nach dem Überholen wieder nach rechts ein und geriet mit seiner Honda dabei in den Grünstreifen. Dort überfuhr er einen Leitpfosten und stürzte zu Boden. Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr oder den überholten Autos war es nicht gekommen. Vom Rettungsdienst wurde der 53-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Seine Maschine, an der sich der Schaden auf circa 1.000 Euro belaufen dürfte, wurde abgeschleppt. (mr)

Münsingen (RT): Leichtkraftradfahrer in Seeburger Steige gestürzt

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 16-Jähriger beim Sturz mit seinem Leichtkraftrad am Sonntagnachmittag auf der B465. Der jugendliche Zweiradlenker war kurz nach 14.30 Uhr in einer Gruppe auf der Seeburger Steige bergabwärts unterwegs. In einer Linkskurve touchierte er dabei wohl die rechte Fahrbahnbegrenzung, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst nicht bekannt war, rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Der Rettungsdienst brachte den unverletzt gebliebenen 16-Jährigen nach notärztlicher Erstuntersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Feuerwehrleuten vor Ort war, kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsmittel. Die Seeburger Steige musste bis etwa 15.30 Uhr gesperrt werden. (rd)

Metzingen (RT): Fahrradfahrer mit Autotür kollidiert

Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer musste am Sonntagnachmittag mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes nach einem Verkehrsunfall in der Heerstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 58 Jahre alter Mann hatte seinen VW gegen 17.45 Uhr in einer Parkbucht rechts neben der Heerstraße abgestellt. Als er die Tür öffnete kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Noyon-Allee vorbeifahrenden Radler. Dieser hatte noch versucht auszuweichen, streifte jedoch die Autotür und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. (rd)

Bad Urach (RT): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Sonntagabend an der Kreuzung Stuttgarter-/Burgstraße leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr stand ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes hinter dem Audi eines 30-Jährigen in der Stuttgarter Straße an einer roten Ampel an der Kreuzung mit der Burgstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrzeuge los. Der Audi-Lenker musste kurz darauf aufgrund eines Rückstaus jedoch bremsen, worauf der Mercedes auf den Audi auffuhr. Sowohl der 30 Jahre alte Audi-Fahrer als auch sein 32-jähriger Mitfahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4.000 Euro. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Charlottenstraße ist es am Sonntagabend gekommen. Gegen 19.45 Uhr war es offenbar aufgrund von lauter Musik vor dem Gebäude zu einem Streit zwischen den beiden 32 und 33 Jahre alten Männern gekommen, der in ein Gerangel mündete. Der augenscheinlich deutlich alkoholisierte 32-Jährige soll anschließend eine Fensterscheibe zur Küche des Gebäudes eingeschlagen und seinen Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Er wurde von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Verletzt wurde niemand. (rd)

Neckartailfingen (ES): Kind von Fahrrad gestürzt

Ein Siebenjähriger musste am Sonntagnachmittag nach dem Sturz von einem Fahrrad von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der Junge gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg in Verlängerung der Talstraße offenbar ohne einen Kindersitz von einer Erwachsenen auf einem Fahrrad transportiert worden. Dabei geriet das Kind wohl mit einem Fuß in die Speichen und stürzte anschließend zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrrad kontra Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der Waldenbucher Straße erlitten. Die 38-Jährige befuhr gegen 11.40 Uhr mit ihrem Mountainbike die abschüssige Waldenbucher Straße in Richtung Ortsmitte Echterdingen. Kurz nach der Einmündung zur Bergstraße fuhr sie an Pkw vorbei, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Dabei geriet die Radlerin auf die Gegenfahrspur, streifte den entgegenkommenden Toyota eines 68-Jährigen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro. (rd)

Wernau (ES): Pkw aufgebrochen und Handbremse gelöst

Ein an einer Feldwegeinmündung der K 1266 abgestellter Opel Astra ist am Wochenende zum Ziel eines Kriminellen geworden. Der Täter schlug in der Zeit zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 9.10 Uhr, das Fenster der Fahrertür ein und durchsuchte anschließend den Wagen. Außerdem löste der Unbekannte die Handbremse, worauf der Pkw mehrere Meter zurückrollte und in einer Wiese zum Stehen kam. Ob der Täter auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Kollision zwischen Linienbus und Radfahrer

Bei der Kollision mit einem Linienbus ist ein Radfahrer am Sonntagmorgen in Bernhausen schwer verletzt worden. Kurz nach 8.30 Uhr war ein 35 Jahre alter Mann mit einem Linienbus auf der Filderbahnstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und bog nach links in die Volmarstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 83-jährigen Radfahrers, worauf es zum frontalen Zusammenstoß kam. Der Senior stürzte nachfolgend auf den Asphalt. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Filderstadt (ES): Pedelecfahrerin gestürzt

Ein übersehenes Flatterband könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag auf einem Radweg in der Tübinger Straße ereignet hat. Eine 82-Jährige befuhr gegen 11.35 Uhr mit ihrem Pedelec den für einen Halbmarathon gesperrten Weg, kollidierte mit dem Flatterband und kam daraufhin zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (jp)

Tübingen (TÜ): Nach Kollision gestürzt

Ein 47-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 13 Uhr fuhr der Radler von einer Unterführung herkommend in den Kreuzungsbereich Reutlinger Straße / Ulrichstraße ein, worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Hyundai eines 40-Jährigen kam. Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 1.100 Euro. (mr)

Mössingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht hat sich am Sonntagabend auf der L383 ereignet. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter, 25 bis 35 Jahre alter Opel Calibra-Fahrer die Landesstraße in Richtung Öschingen. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 48-jährige Toyota Aygo-Lenkerin, die in einen linksseitigen Feldweg abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs überholte der Unbekannte die Frau, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Toyota wurde daraufhin um die eigene Achse geschleudert und kam im Straßengraben zum Stehen. Das Verursacherfahrzeug geriet ebenfalls in den Straßengraben, überfuhr noch ein Straßenschild und kam schließlich nach etwa 50 Metern zum Stehen. Nachdem der Mann von mehreren Zeugen angesprochen worden war, montierte er zunächst die auf einen anderen Pkw zugelassenen Kennzeichenschilder ab, ließ diese dann jedoch vor Ort und flüchtete unerkannt zu Fuß in Richtung Öschingen. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang erfolglos. Die 48-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 13.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tübingen bittet nun unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise zu dem Flüchtigen, der als dunkelhaarig, etwa 180 Zentimeter groß und mit Vollbart beschrieben wurde. Zur Tatzeit trug er ein braunes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose sowie einen schwarzen Rucksack. (jp)

Nehren (TÜ): Unter Alkoholeinfluss gegen Brückengeländer geprallt

Ein 40-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei der Sportanlage seinen Führerschein abgeben. Zeugenangaben zufolge hatte der Mann kurz vor 19 Uhr mit seinem Audi stark beschleunigt und war auf eine Brücke über die Steinlach gefahren. Dort verlor er die Kontrolle über den Wagen, der gegen das Brückengeländer prallte. Dabei lösten sämtliche Airbags im Fahrzeug aus. Der 40-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergaben und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über zwei Promille lieferte, musste der Audi-Fahrer eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Das Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte das beschädigte Brückengeländer provisorisch ab. (rd)

Meßstetten (ZAK): Auf Gegenfahrspur geraten

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der K 7151 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 68-Jährige war gegen 4.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Kreisstraße von Meßstetten herkommend in Richtung Albstadt-Lautlingen unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve geriet sie mit ihrem Ford auf die Gegenfahrspur und stieß seitlich mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 20-Jährigen zusammen. Sie und ihre 22 Jahre alte Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (rd)

Burladingen (ZAK): Radfahrer gestürzt

Mittelschwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagmittag erlitten. Der 58-Jährige war gegen 12.50 Uhr mit seinem Zweirad auf einem Fahrradweg von Ringingen herkommend in Richtung Burladingen unterwegs. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge geriet er dabei mit dem Fahrrad in eine Spurrille, verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. (rd)

Balingen (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine Blutentnahme abgeben musste ein 34 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der K7125 im Stadtteil Engstlatt. Der Mann war gegen 20.55 Uhr mit seinem VW auf der Kreisstraße in Richtung Ostdorf unterwegs, als er beim Abbiegevorgang eine Verkehrsinsel sowie ein dortiges Verkehrszeichen überfuhr und schließlich im Grünstreifen zum Stehen kam. Neben dem Fahrer wurde sein 27-jähriger Beifahrer durch den Unfall leicht verletzt. Beide konnten nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Ein bei dem 34-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von etwa eineinhalb Promille. Der entstandene Sachschaden wird in der Summe auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Der 34-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (jp)

Burladingen (ZAK): Bei Bremsmanöver zu Fall gekommen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ist es am Sonntagvormittag in Melchingen gekommen. Gegen 11.30 Uhr war dort ein 62 Jahre alter Mann auf einer Triumpf auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Stetten unter Holstein unterwegs. Kurz vor einer scharfen Linkskurve, auf Höhe der Einmündung der St.-Bernhard-Straße, erkannte er ein entgegenkommendes Auto, dessen Fahrerin den linken Blinker gesetzt hatte, um in die St.-Bernhard-Straße abzubiegen. Der Biker bremste die Triumpf stark ab und verlor dabei die Kontrolle über das Motorrad. Anschließend kam er zu Fall. Dabei zog sich der Mann ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad dürfte sich auf schätzungsweise 2.000 Euro belaufen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell