POL-KN: (Vöhringen-Wittershausen - Sulz am Neckar, K 5505, Lkr. Rottweil) Unfall beim Überholen - 9000 Euro Schaden

Vöhringen-Wittershausen - Sulz am Neckar, K 5505, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall beim Überholen eines langsamen Kleinwagens und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist es am frühen Dienstagmorgen zwischen Wittershausen und Sulz am Neckar auf der Kreisstraße 5505 gekommen. Ein 45-jähriger Fahrer eines Audi Q3 wollte kurz vor 01 Uhr auf der K 5505 einen vorausfahrenden Kleinwagen, ein sogenanntes Leichtmobil, eines 66-jährigen Mannes überholen. Hierbei achtete der Audi-Fahrer nicht auf die geringe Geschwindigkeit des Leichtmobils und streifte beim Ausscheren dessen Fahrzeugheck. Infolge der Kollision geriet das Leichtmobil ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und blieb nach einer Böschung beschädigt im angrenzenden Feld stehen. Der Audi kam kurz nach links auf den unbefestigten Seitenstreifen und blieb dann ebenfalls beschädigt stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Kleinwagen.

