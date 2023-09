Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Diebstahlsdelikte; Exhibitionist; Brand; Betrug verhindert

Jugendlicher Radfahrer mit Fußgänger zusammengestoßen

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am Montagnachmittag erlitten, als er von einem jugendlichen Radfahrer angefahren wurde. Der 14-Jährige befuhr kurz nach 16 Uhr mit einem Pedelec den parallel zur B 28 verlaufenden Radweg in Richtung Betzingen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit erkannte er einen am Fahrbahnrand laufenden 58-Jährigen zu spät und stieß mit dem Fußgänger zusammen. Der Mann stürzte im Anschluss in den rechtsseitigen Grünstreifen und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Jugendliche fiel von seinem Fahrrad, blieb ersten Erkenntnissen nach jedoch unverletzt. (ms)

Reutlingen (RT): Gegen Bus geprallt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine jugendliche Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Bus am Montagmittag erlitten. Die 16-Jährige war mit ihrem Pedelec gegen 13.15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße Unter den Linden losgefahren. Hierbei rutschte sie mit ihrem Vorderrad an der glitschigen Bordsteinkante ab und kollidierte seitlich mit dem in diesem Moment vorbeifahrenden Bus. Glücklicherweise benötigte die Jugendliche keine sofortige ärztliche Versorgung. (ms)

Pfullingen (RT): Unfall mit hohem Schaden

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in Pfullingen ereignet. Ein 48-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem Mazda ungebremst gegen einen in der Wörthstraße abgestellten Mercedes-Benz geprallt. Der Unfallverursacher musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagmittag. Gegen 12.10 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Krämerstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Charlottenstraße kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten, 58-jährigen Pedelec-Lenkerin. Die Frau verletzte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am den beiden Fahrzeugen war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Dettingen (RT): Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Montagabend auf der B 28 verletzt worden. Gegen 20.45 Uhr war ein 34-jähriger Jaguar-Lenker auf der Bundesstraße von Metzingen herkommend unterwegs. Vor der Einmündung der Uracher Straße krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines VW Passat, dessen 27 Jahre alter Fahrer vor der dortigen, auf Rot umschaltenden Ampelanlage abgebremst hatte. Beide Männer erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Den Blechschaden an den Autos beziffert die Polizei auf insgesamt circa 18.000 Euro. Der Jaguar musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

In das Gebäude einer kirchlichen Gemeinde sind Unbekannte von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und 14.10 Uhr gelangte der Täter offenbar über ein offenes Fenster ins Innere des Gebäudes und brach darin Schränke sowie Türen auf. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (rd)

Reutlingen (RT): Fahrrad kontra LKW

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Bantlinstraße erlitten. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Lkw war kurz nach 13 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen der Bantlinstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs und wollte an der Einmündung mit der Hauffstraße nach rechts in diese einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Zwölfjährigen, die auf einem Kinderfahrrad auf dem dortigen Radfahrstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Diese stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. (rd)

Esslingen (ES): Kupferkabel gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf mehrere Tonnen Kupferkabel hatten es Unbekannte abgesehen, die am Sonntag zwischen drei und fünf Uhr in eine Fabrikhalle in der Zeppelinstraße eingebrochen sind. Dort entwendeten sie die verbauten Kabel im Wert von mehreren zehntausend Euro. Für den Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben. Zeugen, die im Laufe des Sonntags im Bereich der Zeppelinstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/310576810 beim Polizeiposten Oberesslingen zu melden. (rd)

Plochingen (ES): Exhibitionistische Handlung (Zeugenaufruf)

Nach einem Unbekannten fahndet das Polizeirevier Esslingen nachdem sich dieser am Montagnachmittag in der Straße Am Aussichtsturm vor einem Zeugen entblößt hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand der jugendlich aussehende Mann gegen 17 Uhr hinter einem Gebäude, zeigte sein erigiertes Glied und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Er trug ein buntes, grün-rotes T-Shirt und hat rotblonde Haare. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711/3990-0 entgegen. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Hoher Schaden bei Unfall auf der B 27

Ein Schaden in Höhe von über 70.000 Euro ist einer ersten Schätzung nach bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der B 27 entstanden. Ein 58-Jähriger war kurz nach 17.30 Uhr mit einem Ford Mondeo auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Ausfahrt der Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen Mitte bremste er abrupt stark ab und zog nach rechts, um in Richtung Flughafen auszufahren. Hierbei kollidierte sein Wagen mit der Mercedes-Benz E-Klasse eines 62 Jahre alten Mannes, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verlor der Mercedes-Lenker die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Mondeo kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 62-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keine sofortige ärztliche Hilfe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 zeitweise komplett in Richtung Stuttgart gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mit Pkw überschlagen

Augenscheinlich ohne Verletzungen hat eine Autofahrerin am späten Montagabend den Überschlag mit ihrem Wagen überstanden. Die 21-Jährige war kurz vor 23 Uhr mit einem Seat auf der K 6938 von Oberndorf herkommend in Richtung Wendelsheim unterwegs, als offenbar ein Reh die Fahrbahn querte. Die Fahrerin wich aus, worauf der Pkw nach rechts von der Straße abkam und sich überschlug. Am Seat dürfte dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden sein. Er musste abgeschleppt werden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist ein Senior am Montagnachmittag vor dem Verlust einer größeren Bargeldsumme bewahrt worden. Der Mann war ins Visier von Telefonbetrügern geraten, die ihn mit der bekannten Masche des Schockanrufs um sein Erspartes bringen wollten. Die Kriminellen behaupteten, eine Angehörige habe einen Verkehrsunfall mit einem Verletzten verursacht. Zur Abwendung einer Inhaftierung sei die Bezahlung einer Kaution erforderlich. Die Anruferin versetzte den Senior in Angst und Schrecken, sodass er bei seiner Bank vorsprach, um eine fünfstellige Summe abzuheben. Weil die Bankmitarbeiterin den Betrugsversuch erkannte, wurde den Betrügern kein Geld übergeben. Nun ermittelt die Polizei. (ms)

Rottenburg (TÜ): Brand in Mehrfamilienhaus

Ein brennender Elektroverteiler in einem Mehrfamilienhaus hat am Montagabend für Aufregung gesorgt. Gegen 19.10 Uhr waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgerückt, nachdem der Brand in der Königstraße gemeldet worden war. Ein Passant löschte den Brand mit eigenen Mitteln, bevor die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort kam. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinen Personenschäden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Grosselfingen (ZAK): Motorradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler auf nasser Fahrbahn könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen auf der L391 ereignet hat. Eine 16-Jährige wollte gegen 7.30 Uhr mit ihrer Yamaha nach links auf die B27 in Richtung Balingen abbiegen und kam hierbei ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (jp)

