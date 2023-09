Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 18.09.2023/16.26 Uhr: Aufbruch eines Geldautomaten - Falsche Vorwahl

Reutlingen (ots)

In die ursprüngliche Meldung hat sich ein Fehler bei der angegebenen Telefonnummer eingeschlichen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Mehrstetten (RT): Aufbruch eines Geldautomaten (Zeugenaufruf)

Einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen. Den ersten Ermittlungen zufolge dürften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft, aus einem nicht vom Kundenbereich aus einsehbaren Bereich mit brachialer Gewalt den Automaten aufgebrochen und daraus Bargeld in grünen Kassetten entwendet haben. Ein Bankmitarbeiter entdeckte am Montagmorgen die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Wochenende oder in den Tagen zuvor auffällige Personen oder verdächtige, möglicherweise hochmotorisierte Fahrzeuge im Bereich der Bankfiliale gesehen haben, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (rd)

