Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Aufbruch von Zigarettenautomat

Im Tatzeitrum vom 13.10.2023/00:00 Uhr bis zum 14.10.2023/10:15 Uhr brachen unbekannte Täter einen im Hünensteinweg in 49699 Lindern abgestellten Zigarettenautomaten auf und entwendeten Zigaretten und die im Automaten befindliche Geldkassette. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindern unter der Rufnummer 05957/967790 in Verbindung zu setzen.

Emstek/Drantum - Versuchter Einbruchdiebstahl

Am 14.10.2023, gegen 21:10 Uhr, begaben sich vermutlich mehrere Täter auf ein Firmengelände in der Ecopark-Allee in 49685 Emstek/Drantum. Zuvor kletterten sie über einen Industriezaun und lösten dabei einen Alarm aus. Die Täter flüchteten daraufhin, vermutlich mit einem PKW, in unbekannte Richtung. Es entstand kein Schaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol/Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am 14.10.2023, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Garrel die Löninger Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am tragbaren Alkomaten ergab einen Wert von 2,32 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem händigte der Fahrzeugführer während der Kontrolle einen slowenischen Führerschein aus, der Fälschungsmerkmale aufwies. Dieser Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Lastrup - Fahren unter BTM-Einfluss

Am 14.10.2023, um 19:05 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger aus Essen (OL) die Darreler Straße in 49688 Lastrup, obwohl der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest verlief dahingehend positiv. Es wurde eine Blutprobe bei dem 21-Jährigen entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seitens der Polizei wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 14.10.2023, um 10:00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW die B213 in 49661 Cloppenburg aus Lastrup kommend in Fahrtrichtung Cloppenburg. Kurz vor der Ausfahrt an der Anschlussstelle Cloppenburg West prallte ihm ein vom entgegenkommenden LKW losgelöster Anfahrpuffer gegen die Front seines PKW. Es entstand Sachschaden am PKW. Der derzeit unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 14.10.2023, in der Zeit von 13:10 Uhr bis 13:25 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den auf einem Parkplatz beim Marktplatz in der Eschstraße in 49661 Cloppenburg abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Im Tatzeitraum vom 13.10.2023/23:20 Uhr bis zum 14.10.2023/14:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen den ordnungsgemäß in der der Straße "Im Winkel" in 49624 Löningen abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell